Snobé dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2021, le Vice-champion d’Afrique 2019 avec le Sénégal fait parie des finalistes pour les trophées Lev Yachine et FIFA The Best. Concernant ce dernier, le gardien des Blues s’enrage à cause d’une polémique, lors de l’annonce des 5 finalistes. Les quatre autres portiers (Donnarumma, Alisson Becker, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel), sont présentés avec le maillot de leurs sélections nationales respectives (Italie, Brésil, Allemagne et Danemark), là où l’ancien Rennais n’est vêtu que d’un sous-maillot orange, sans aucun signe du maillot qu’il porte avec le Sénégal, ce qui eut pour effet de soulever l’ire de Mendy. «Deux jours que je regarde ce post et que j’essaye de comprendre pourquoi mais je n’ai toujours pas compris. Est-ce normal que je sois le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal ? Est-ce juste pour le Sénégal ?», a-t-il déclaré en story Instagram.

