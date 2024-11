Football-Trophée FIFA The Best : la présence de Messi parmi les nominés fait beaucoup jaser

XALIMANEWS-La présence de Lionel Messi dans la liste des nominés pour le trophée FIFA The Best, fait beaucoup parler.

Un mois après le sacre de l’Espagnol Rodri comme Lauréat du Ballon d’Or 2024, la FIFA a révélé les finalistes du trophée The Best 2024. Cependant, la présence de Lionel Messi suscite une vive controverse. Tandis que des joueurs comme Dani Carvajal, Federico Valverde, et Kylian Mbappé figurent parmi les nominés, l’inclusion de Messi surprend. Exilé en MLS avec l’Inter Miami, il n’a remporté que le Supporters’ Shield cette année, avant d’être éliminé des play-offs. Toutefois, son triomphe en Copa América avec l’Argentine semble avoir suffi pour le propulser parmi les prétendants au titre de meilleur joueur.

Selon Relevo, c’est ce titre de la Copa América qui a permis à Lionel Messi d’être nommé pour le prix décerné par la FIFA, suscitant ainsi une surprise. «Chez les hommes, pas de grosses surprises. Tout au plus la présence de Leo Messi, qui continue d’ajouter un nombre de voix important pour son exploit en Copa América. Un nouveau titre continental pour l’Argentine , avec le « 10 » de l’Inter Miami comme vedette principale, est déjà une raison suffisante pour pouvoir se battre pour cette prestigieuse récompense individuelle.» Pour le journaliste Edu Aguirre, de l’émission El Chiringuito, la présence de Lionel Messi parmi les finalistes constitue une aberration. « C’est une honte pour le football », a-t-il réagi.

Même son de cloche chez Ivan Vargas, journaliste pour le média ibérique Fichajes.com. «La vérité, c’est un peu une blague. Mais je ne crois pas vraiment à ces récompenses et j’imagine que c’est pour l’image mais aussi parce que la Copa América a été importante.» Toujours en Espagne, la Cadena SER est également choquée par sa présence. «Messi continue de concourir pour devenir le meilleur joueur du monde (…) Parmi les nominations, l’apparition de Leo Messi parmi les candidats au prix du meilleur joueur de la FIFA est surprenante, alors qu’il n’était même pas dans les 30 nommés pour le Ballon d’Or.»

Étonnement aussi en Allemagne, de la part de Tobias Feldhof, journaliste pour Fussball Transfers. «Honnêtement, cela ressemble plus à un hommage. Ce n’est pas à cause de ses performances. Je veux dire, il joue en MLS.» Par contre en Argentine, pays de Messi, on refait autrement.C’est le cas de TyC Sport. «La star de Rosario , qui a remporté cette année la Copa América avec l’Albiceleste aux États-Unis et n’a pas pu gagner avec l’Inter Miami , fait partie des onze candidats. La Pulga – qui a déjà remporté le prix FIFA en 2019, 2022 et 2023 – est en lice pour son quatrième prix The Best pour le meilleur joueur du monde de sa carrière. L’attaquant de l’Albiceleste est le seul candidat à ne pas jouer en Europe.»