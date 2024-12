Football – Trophée FIFA The Best : les votes du Sénégal dévoilés, Vinícius Junior plébiscité

XALIMANEWS-Pour le Trophée FIFA The Best, qui a couronné le Brésilien du Real Madrid, les votes du Sénégal ont été dévoilés.

Le sélectionneur Pape Thiaw a voté dans l’ordre : Vinícius Junior, Rodri et Bellingham. De son côté, Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, a opté également pour Vinícius en premier lieu, suivi de Carvajal et de Rodri. Quant à Thierno Diallo, journaliste à la RTS, Vinícius est son premier choix, suivi de Carvajal et de Lionel Messi.

Ainsi, les trois votants du pays de la Teranga ont tous plébiscité le Madrilène, qui se console avec ce trophée après la perte, jugée « injuste », du Ballon d’Or au profit de Rodri.

Les votes du Sénégal :

Vote de Pape Thiaw, sélectionneur des Lions :

1 Vinicius, 2 Rodri, 3 Bellingham

Vote de Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions :

1 Vinícius, 2 Carvajal, 3 Rodri

Vote de Thierno Diallo, journaliste RTS :

1 Vinícius, 2 Carvajal, 3 Messi