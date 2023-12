XALIMANEWS-L’instance dirigeante du football mondial, a dévoilé les noms des 3 finalistes pour le meilleur joueur du monde FIFA The Best. Lionel Messi sacré l’année dernière, va défendre son titre.

Le trophée FIFA The Best créé en 2016 commence à prendre de l’ampleur et concurrence le Ballon d’Or. Ce trophée a été remporté depuis sa création, que par 4 joueurs, dont 3 qui l’ont gagné 2 fois. Il s’agit de Cristiano Ronaldo (2016 et 2017), Lionel Messi (2019 et 2022) et Robert Lewandowski (2020 et 2021). Luka Modric a été primé en 2018.

Va-t-il avoir un nouveau élu, ou bien Lionel Messi va-t-il conserver son titre ? On en saura davantage, entre l’Albiceleste, Erling Haaland et Kylian Mbappé, le 15 janvier 2024 à Londres.

ADVERTISEMENT

«Les trois joueurs finalistes pour le trophée The Best – Joueur de la FIFA 2023 sont connus. Il s’agit d’Erling Haaland, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Ce prix vient récompenser la meilleure performance individuelle en football masculin sur une période s’étalant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023. Le nom du grand gagnant sera dévoilé lors d’une cérémonie qui se tiendra à Londres, le 15 janvier 2024», a communiqué la FIFA.