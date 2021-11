Selon ce dernier, son absence dans la liste des 5 nominés est due à ses déclarations contre l’UEFA et son calendrier, notamment la petite finale de Ligue des Nations qu’il juge comme « un jeu d’argent ». Courtois pense qu’il n’est pas « nominé pour The Best à cause de ce que j’ai dit il y a un mois. Je n’en dirai pas plus. » Avait-il déclaré en conférence de presse d’avant match de Ligue des champions Real de Madrid/Sherrif Tiraspol.

XALIMANEWS-L’instance dirigeante du football mondial (FIFA) a publié la liste des 5 gardiens nominés pour le trophée The Best, et parmi lesquels on retrouve Édouard Mendy (Chelsea), Gianluigi Donnarumma (PSG), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern de Munich) et Kasper Schmeichel (Leicester). Cependant, il y’a une absence de marque dans cette liste, Thibault Courtois le portier Belge du Real de Madrid.

