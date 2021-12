Après avoir fait relâche en 2020, pour cause de pandémie de Covid-19, la cérémonie traditionnelle de récompenses des Meilleurs sportifs sénégalais, a repris ses droits cette année avec les sacres d’Édouard Mendy le portier des Lions de la Teranga évoluant chez les Blues de Chelsea-détenteur de la Ligue des champions 2020/2021-éu meilleur gardien de la compétition, et l’équipe nationale de Beach Soccer qui a remporté une 6ème CAN, 4ème du dernier Mondial après avoir éliminé l’ogre Brésilien en quart et dernièrement Bronzée au tournoi intercontinental de Dubai.

