Le dirigeant Slovène de revenir sur les critiques concernant les Etats propriétaires des clubs et ne voit pas de différence avec les autres types de propriétaire : «je l’ai dit plusieurs fois et je le répète, dites-moi un seul argument pour lequel ils ne devraient pas être les propriétaires d’un club. Si vous dites que les clubs appartiennent aux fans, ne pensez-vous pas que par exemple les clubs anglais ont des propriétaires – ils ont des propriétaires des États-Unis, certains du Moyen-Orient, ils ont des propriétaires d’Angleterre. C’est donc exactement la même situation et je suis vraiment fatigué de ces accusations sans aucun fondement concret. Je veux savoir qui a enfreint les règles et si vous enfreignez les règles, alors vous serez puni.» Donc, voilà qui est clair.

Dans un entretien accordé à la BBC, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin a repris de volée le Real de Madrid et LaLiga et admet que l’institution qu’il dirige n’a d’ordre à recevoir de personne : «quiconque respecte nos règles est le bienvenu dans nos compétitions ; quiconque ne respecte pas les règles ne le sera pas. Ce n’est pas le Real Madrid ou qui que ce soit d’autre qui va dire à l’Uefa ce qu’il faut faire. Ils sont outrés d’un certain point de vue et, pour autant que je sache, leur offre était similaire à celle [du PSG].»

