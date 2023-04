Dans ce sens, Aleksander Ceferin a déjà eu des discussions avec des personnalités politiques: « J’ai déjà parlé avec des représentants de la Commission européenne, nous essayons de faire avancer les choses, mais cela doit être un accord collectif entre chaque ligue et l’UEFA, car si nous le faisons et que les autres ligues ne le font pas, cela n’a pas de sens. Je pense que c’est le plus important. Et étonnamment, tout le monde est d’accord. Les grands clubs, les petits clubs, les clubs publics, les milliardaires, les clubs privés, tout le monde est d’accord. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy