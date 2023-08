Après avoir réussi une saison 2022/2023 assez exceptionnelle en remportant la Premier League et sa première Ligue des champions, le club anglais de Manchester City a été récompensé. En effet, Erling Haaland et Pep Guardiola, joueur et entraîneur des Skyblues ont été récompensés. Auteur de e 52 buts en 53 matches toutes compétitions confondues, la star norvégienne a été l’élément clé de la saison XXL de son équipe avec une victoire en FA Cup, en Premier League et en Ligue des Champions. Après avoir été élu meilleur joueur de l’année de Premier League par les journalistes, meilleur joueur du Championnat anglais et aussi meilleur joueur de Premier League par la fédération anglaise, Erling Haaland vient de remporter une nouvelle distinction individuelle. Il vient d’être élu meilleur joueur UEFA de l’année. De son côté, le coach espagnol de City, Pep Guardiola, sans surprise, a remporté la palme du meilleur entraîneur de la saison. L’ancien coach Blaigrana de par son savoir-faire a permis à la formation anglaise d’engranger son

