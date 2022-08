Carlo Ancelotti, vainqueur de la Liga, de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe, est le grand favori pour succéder à Thomas Tuchel. Parmi ces challengers, on retrouve son adversaire de la finale de LDC, Jürgen Klopp. L’entraîneur allemand a terminé 2ème de la Premier League, remporté la FA Cup et la League Cup. Derrière Klopp, on peut citer Josep Guardiola, vainqueur de la Premier League la saison dernière.

