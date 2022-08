Le meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue 1 (35 matchs pour 28 buts et 19 passes décisives), au sortir d’une grosse saison 2021/2022, Kylian Mbappé est du coup le seul joueur du PSG à faire partie de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2022. Interrogé par le magazine France Football sur son futur classement pour cette année, l’international français de 23 ans ( 57 capes et 27 buts), a laché : « Je dirais Benzema, moi et Mané. » De quoi faire sourire.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy