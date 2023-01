«Je n’ai jamais caché que mon rêve était de gagner des trophées européens. Cela signifie que des joueurs comme Mudryk devraient être invités à rester dans notre club, notre championnat ukrainien, et gagner des trophées européens avec de tels joueurs, et non les encourager à partir, même pour jouer dans les meilleurs clubs du monde. Malheureusement, ce n’est pas possible maintenant, car il y a une guerre vile et injuste menée contre nous par la Fédération de Russie en Ukraine. Mais je suis convaincu que nous vaincrons. Et nous jouerons un match amical avec « Chelsea » à la « Donbass Arena » à Donetsk, en Ukraine. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous rapprocher de ce jour. C’est pourquoi j’ai décidé de lancer le projet « Heart of Azovstal » – pour aider les défenseurs de Marioupol et les familles des soldats tombés au combat. Leur exploit n’a pas d’analogues dans l’histoire moderne. C’est grâce à eux, à leur sacrifice et à leur courage pour contenir l’ennemi dans les premiers mois de la guerre qu’aujourd’hui nous ressentons tous l’inévitabilité de la Victoire de l’Ukraine. Aujourd’hui, j’alloue 1 milliard de hryvnias pour aider nos soldats et défenseurs, ainsi que leurs familles. Ils s’adresseront à divers besoins – du traitement, de l’assistance psychologique, des prothèses à la mise en œuvre de demandes ciblées. Afin de respecter les principes de transparence, une équipe professionnelle et indépendante sera formée, qui interagira avec les défenseurs de « Azovstal », leurs familles, les services de mécénat et les bénévoles. Nous avons une dette éternelle envers nos soldats», a déclaré le président du club ukrainien sur le site du Shakhtar.

