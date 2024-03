Football : un international palestinien décède dans les bombardements à Gaza

XALIMANEWS-La guerre entre l’Israël et le Hamas continue défaire son lot de victimes. Les bombardements qui s’intensifient ont causé la mort d’une célébrité sportive locale.

D’après Al Jazeera, les bombardements ont causé la mort de Mohammed Barakat (39 ans). L’international palestinien (2 sélections), décédé dans sa maison à Khan Younis, dans la moitié sud de la bande de Gaza.

D’après Footmercato, l’attaquant était une célébrité locale et l’un des grands noms du football gazaoui. Le defunt a notamment évolué à Ahli Gaza, en Gaza Strip Premier League palestinienne, avec qui il a inscrit plus de 100 buts. Il a également porté le maillot d’Al-Wehdat en Jordanie et d’Al-Shoala en Arabie saoudite.

Mohammed Barakat, a top scorer known as "The Legend of Khan-Younis" who played in several football clubs in the West Bank and Al-Wehdat in Jordan, was killed by Israeli airstrikes yesterday pic.twitter.com/lPcKt1hc3e