«Il existe une longue tradition de coopération entre l’UEFA et la CONMEBOL, comme on a pu le constater au fil des ans avec des compétitions telles que le Trophée Artemio Franchi et la Coupe Intercontinentale, et c’est avec une grande fierté que nous relançons une compétition d’équipes nationales aussi prestigieuse pour le plus grand plaisir des amateurs de football du monde entier», a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin dans le communiqué.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy