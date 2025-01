Football-Uruguay : le geste de solidarité de Luis Suárez pour sauver une vie

XALIMANEWS-En vacances en Uruguay, son pays natal, Luis Suárez s’est distingué de manière admirable, mais cette fois, loin des terrains de football. L’attaquant de la Céleste a en effet joué un rôle crucial en intervenant pour sauver un homme en détresse.

Ce vendredi, alors que l’Uruguay vivait au rythme d’une tragique histoire d’un homme menaçant de mettre fin à ses jours, Suárez, de passage dans son pays, n’est pas resté indifférent. Selon Footmercato, l’ancien joueur du Barca a pris l’initiative de discuter avec cet homme de 49 ans. Selon le média local El Observador, le joueur de l’Inter Miami se trouvait à proximité puisqu’il possède une maison sur la promenade de Solymar, juste à côté de la Ciudad de la Costa où se trouvait l’homme qui tentait de se suicider, en haut d’un arbre, à l’aide d’une corde.

« Luis Suárez s’est approché de nous et ce que nous avons fait, pendant ce moment de tension, c’est d’essayer de parler de manière empathique et proche pour qu’il ne prolonge pas son action », a déclaré un membre de l’ONG « Etudes en Psychologie Sociale », selon Telenoche.

Après plus de 20 heures passées en haut de l’arbre, la corde autour du cou, l’homme a finalement accepté de descendre ce samedi. Il a été pris en charge par les autorités uruguayennes pour un suivi psychologique. C

Cette intervention de Luis Suárez démontre que, même loin des terrains, l’attaquant de l’Inter Miami fait preuve d’un véritable esprit de solidarité et d’empathie. Si sa carrière est marquée par ses exploits sportifs, ce geste héroïque rappelle que ses qualités humaines sont tout aussi remarquables. Une fois de plus, Suárez prouve que son impact va bien au-delà du football, en offrant une lueur d’espoir à ceux qui en ont le plus besoin.