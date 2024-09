Football-Uruguay : Luis Suarez prend sa retraite internationale

XALIMANEWS-Ce lundi soir en conférence de presse au stade Centenario, Luis Suarez agé de 37 ans, fort de ses 142 sélections et 68 buts sous les couleurs de la Celeste, a confirmé que le match contre le Paraguay, prévu vendredi prochain dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, serait son dernier en tant que joueur de la sélection doublement championne du monde.

« Je voulais que vous l’entendiez de ma bouche, c’est pour cela que la conférence de presse a eu lieu. Comprenez que vendredi… C’est difficile pour moi de le dire, ce sera le dernier match avec l’équipe nationale de mon pays. J’y ai pensé. C’est le bon moment, c’est très difficile. Je peux jouer mon dernier match avec l’équipe nationale en toute sérénité, je vais le jouer avec le même enthousiasme que lors de mon premier match en 2007. On m’a toujours appris à me donner à fond pour mon équipe nationale. Jusqu’à vendredi, j’ai tout donné, je n’ai rien à me reprocher à aucun moment. Je tiens à remercier les supporters, qui m’ont envoyé des messages très encourageants », a-t-il confié.

https://x.com/Uruguay/status/1830747559461073373?t=pqzS0esyLnNMOyINEn28pg&s=19