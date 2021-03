XALIMANEWS-L’ancien champion d’Europe exhorte les décideurs du football, à éliminer la règle du hors jeu, affirmant que cela dénature le jeu.

Depuis l’introduction de la vidéo arbitrage (VAR), le football a un peu perdu de sa superbe.

Avec l’apparition de la VAR, L’émotion est ôtée. La jubilation du joueur et du supporter après un but peut être annihilée par la consultation de la VAR. Chaque action est cryptographiée, l’immédiateté tuée.

ADVERTISEMENT

Moults décisions ont été contestées et cela pousse certains connaisseurs à élever la voix pour demander des réajustements, voir son abandon. Au micro de Sky Sports, l’ancien ballon européen Marco Van Basten s’est épanché sur ce sujet. « Je suis toujours très curieux au sujet de la règle du hors-jeu parce que je suis convaincu que ce n’est pas une bonne règle. J’aimerais montrer que le football est possible sans la règle du hors-jeu. Je suis convaincu que le football serait meilleur sans elle. Le football est un jeu fantastique mais je pense toujours que nous devons faire beaucoup plus pour le rendre meilleur, plus spectaculaire, plus intéressant, plus passionnant. Nous devons travailler sur ce point. » A déclaré l’homme du fameux but de la finale de l’Euro 2008 face à l’union Soviétique.

Et l’ancien buteur milanais de rétorquer : « Le problème aujourd’hui, c’est que nous avons des hors-jeu et combien de fois parlons-nous de ces décisions ? Très souvent, a-t-il ajouté. Si vous n’avez pas de hors-jeu, vous avez beaucoup moins de problèmes et les équipes trouveront d’autres solutions pour que le match soit tout aussi spectaculaire qu’il l’est aujourd’hui mais sans cette mauvaise règle. », a-t-il avoué.

En tout cas, cette technologie VAR n’aide pas les arbitres et ne clarifie pas les situations. Le VAR apporte davantage de confusion.