XALIMANEWS-Dans cette vidéo, Abedi Ayew Pelé, l’ex international ghanéen champion d’Afrique avec les Black Stars en 1982 à Tripoli et vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l’Olympique de Marseille, st revenu sur les grands faits de sa riche carrière. Le triple ballon d’or africain (1992-1993-1993) évoque le titre remporté à Munich face au grand Milan AC sur un but de la tête de Basile Boli, les anecdotes la veille de la finale avec ce dernier et Angloma, mais surtout son match abouti, 3 jours plus tard contre Paris en championnat, offrant le titre à l’OM. le Ghanéen a aussi parlé de la nouvelle recrue parisienne, Lionel Messi, «son idole» d’aujourd’hui et sa fierté d’avoir sa carte Hero dans FUT 22 à FIFA.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy