Football-Villareal : Pape Gueye, parle de ses défis en Espagne, la différence entre Ligue 1 et Ligue 2, les chances de l’OM face au PSG

XALIMANEWS-Arrivé à Villarreal cet été en provenance de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Marcelino, évoluant aux côtés de Dani Parejo. L’international sénégalais affiche une grande forme et semble bien parti pour réaliser une saison remarquable en Liga. Dans une interview accordée à Footmercato, Pape Gueye s’est confié sur l’adaptation à Villarreal, les différences entre la Ligue 1 et la Liga, ainsi que sur les ambitions de l’OM, son ancienne équipe, cette saison.

» J’avais plusieurs propositions vu que j’étais libre. J’avais beaucoup aimé le championnat espagnol lors de mon passage à Séville. L’Espagne, c’était vraiment une option que j’avais en tête. Il y avait beaucoup de clubs français, les 5 premières équipes hors PSG qui étaient intéressées par mon profil. Villarreal, c’était du concret, c’était l’une des équipes qui a montré un intérêt très fort auprès de mes agents. J’ai discuté avec Marcelino, on a parlé pendant quelques minutes, et il m’a vraiment montré un intérêt que j’ai beaucoup aimé. Je me suis dit que je vais aller confirmer ce que j’ai fait à Séville six mois, je vais confirmer à Villarreal. » A lâché le Lion de la Teranga, par rapport à son choix de rejoindre Villarreal, dirigé par l’ancien coach de l’OM, Marcelino.

Dans la foulée, le champion d’Afrique 2022 a évoqué la différence existant entre la Ligue 1 et la Liga. physiquement. » Pour moi la Ligue 1, c’est plus dur. Physiquement, les jeunes sont plus forts. Moi, les Espagnols, quand ils me voient, pour eux, je suis une machine. En Ligue 1, ça ne se voyait pas autant parce qu’il y avait plus de joueurs puissants, grands alors qu’en Espagne, ils sont plus petits, mais plus techniques. Pour moi, les Espagnols sont plus forts avec le ballon, techniquement. Physiquement, la Ligue 1 est plus forte, mais techniquement la Liga qui est au-dessus. »

L’ancien pensionnaire du club de la Canebière, pense que cette année sera la bonne pour l’OM, pour détrôner le PSG. « Cette année, je pense que l’OM peut titiller le PSG. J’ai été déçu du Classique parce qu’au début de match, je les voyais reculer. Je n’ai pas compris ce qui s’est passé. En fait, je me suis dit que chaque année, c’est compliqué contre le PSG. Je me disais que cette année, c’est l’année où Marseille, avec l’effectif qu’ils ont, ils peuvent passer devant. Le PSG a perdu beaucoup de joueurs. Neymar, Messi, Mbappé. Et qu’ils perdent le match comme ça, c’est vrai que c’était compliqué. De Zerbi vient d’arriver, il apprend, les nouveaux joueurs apprennent aussi. En-tout-cas, c’est bien parti pour faire podium et je leur souhaite de le faire. Moi, je regarde encore tous les matchs. »