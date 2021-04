De son côté, Chelsea mise aussi sur un 3-4-3 avec Mendy comme dernier rempart. Le portier sénégalais peut compter sur Rüdiger, Christensen et Silva en défense. Les ailes sont occupés par Azpilicueta et Chilwell. Le double pivot est constitué de Kanté et Jorginho. Enfin Mount et Pulisic accompagnent Werner en attaque.

Un derby de Londres pour lequel les Hammers optent pour un 3-4-3 avec Fabianski dans les buts derrière Balbuena, Ogbonna et Diop. Les rôles de pistons sont assurés par Coufal et Fredericks tandis que Noble et Soucek prennent place dans l’entrejeu. Enfin, Lingard, Fornals et Bowen forment l’attaque.

