XALIMANEWS-Malgré son duo sénégalais Ilman Ndiaye-Ismaila Sarr assez interessant, l’Olympique de Marseille qui a disposé du Panathinaikos grâce à un doublé de Pierre Emerick Aubameyang dans le temps réglementaire (2-1), s’est incliné aux tirs au but (3 tab à 5). Du coup, les Phocéens ne disputeront pas les phases de groupe de la Ligue des champions.

Quelle désillusion pour l’Olympique de Marseille, qui se fait éliminer alors qu’il se dirigeait tout droit vers les Barrages contre Braga. Le remplaçant Guendouzi a été le héros malheureux de cette soirée cauchemardesque des Olympiens.

Pour ce match retour très important pour l’avenir européen 2023/2024 de l’OM, les Phocéens ne pouvaient rêver mieux, avec un début de match assez tonitruant, avec ce but expéditif d’Aubameyang servi par Ismaila Sarr (2e, 1-0). Les Olympiens aidés par ce scenario idéal, vont mettre la pression sur les Grecs, avec un pressing constant sur la défense adverse, avec une bonne implication du duo sénégalais, Sarr-Ndiaye aligné d’entrée. Les deux Lions de la Teranga réalisent une bonne première période en se montrant dangereux et disponibles pour leur équipe. Ilman Ndiaye est tout prêt de doubler la mise après un festival, éliminant deux adversaires avant de tirer à coté, pour revenir à la 20e minute, voir son tir capté par Brignoli. Les deux Huitièmes de finalistes africains du Mondial 2022, qui sont pour beaucoup dans la bonne première période des Français, ont combiné sept minutes plus tard mais la remise d’Ilman pour Sarr qui lui avait transmis le ballon en premier a été devié par la defense grecque. Dominatrice, sous la poussée d’un public déchaîné et enthousiaste, l’OM va s’offrir un deuxième but par l’intenable Aubameyang, du plat du pied, sur une offrande de Clauss (45e+2, 2-0). Les Phocéens sont pour le moment qualifiés apres les 45 premières minutes très entreprenantes de leur part.

ADVERTISEMENT

Avec un Veretout et Valentin Rongier, très présents dans la récupération, les Olympiens vont continuer leur pressing dès l’entame de la seconde période. De leur côté les Grecs essaient de déstabiliser le bloc adverse, mais la défense veille. L’OM va reagir par un contre amené par Ilman Ndiaye qui écarte sur Ounahi mais le Marocain prend trop son temps pour centrer et le ballon est contré en corner (52e). Dans la foulée, Sarr marque de l’extérieur mais Aubameyang le passeur etait légèrement hors jeu et le but du Sénégalais est logiquement refusé. Harit remplace Ounahi (58e). Ismaila Sarr, trouvé dans l’axe se projette puis tire d’un croisé du droit, mais Brignoli l’arrête du pied. Son compatriote Ilman Ndiaye, atteint de crampe va céder sa place à Guendouzi (68e), pendant ce temps les Grecs ont déjà opéré quatre changements. Le Pnathinaikos va passer tout près de réduire la marque, par Palacios trouvé par Bernard, qui voit son tir dans la surface adverse raser le poteau droit (75e). Le danger rode dans la surface de l’OM depuis un bon moment. A la 80e minute, le héros de la soirée le double buteur, Aubameyang, sort pour Vitinha. Ce dernier manque de tripler la mise sur son premier ballon, son tir sur un centre de Lodi. Dans les derniers instants du match, le Pana pousse pour marquer le but de la prolongation, et Mancini est trouvé sur son côté gauche, repique dans l’axe et frappe fort au premier poteau mais Lopez dévie le ballon en corner, qui ne donna rien. Alors qu’on s’acheminait vers une qualification marseillaise, Panathinaikos obtient un penalty après une main de Guendouzi dans la surface (90e+7). L’attaquant Ioannidis ne se fait pas prier pour arracher les prolongations (2-1). Tout reste à faire pour l’OM.

Durant les prolongations, l’OM échoue deux fois devant les buts en première periode, par Clauss et Vithina qui voient leurs tentatives contrées (96e et 104e). Mais la délivrance va venir, une minute après la reprise, de la part de Vithina servi par Guendouzi (110e). Mais l’arbitre annule le but après consultation de la VAR, pour une faute de Sarr sur Jejvaj. Finalement, les promongations ne changeront pas grand chose. Les tirs au but s’imposaient et dans ces exercices, ce sont les Grecs qui vont se montrer plus adroits (3 tab à 5), marquant toutes leirs tentatives alors que Marseille s’est loupé par Guendouzi, qui devient le héros malheureux de cette soirée.