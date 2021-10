Les Champions du monde 2014, ont fait le boulot en Macédoine du Nord lors d’une partie qui s’est débridée en seconde période après un nul vierge durant les 45 premièresminutes. Ayant longtemps retardé l’échéance, le gardien du Rayo Vallecano (D1 espagnol), Stole Dimitrievski, a du finalement lâcher prise pour voir Havertz (50e, 1-0), Werner autour d’un somptueux doublé (70e et 73e, 3-0) et Jamal Musiala (83e, 4-0), offrir une victoire logique et méritée à la Mannschaft. Ainsi l’Allemagne consolide sa première place du groupe et devient la première nation qualifiée au Mondial qatari. Les Allemands en Coupe du monde, une tradition.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy