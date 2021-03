XALIMANEWS- Suites aux violentes manifestations les semaines passés, un bon nombre de sénégalais s’attend à des changements dans le gouvernement actuel de Macky Sall. De nouvelles têtes , des départs ou des retours , le suspens est au rendez-vous. Les Sénégalais disent non à la mal gouvernance, non à l’impunité, non au règne de l’arrogance érigée par leurs dirigeants. Ce que les jeunes veulent, c’est avoir de l’emploi pour pouvoir vivre et entretenir décemment leurs parents. Le Chef de l’Etat dit avoir écouté et compris le message lancé par le peuple sénégalais.

