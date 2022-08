L’objectif de l’atelier est de renforcer les capacités des femmes-vétérinaires dans le domaine de la Bss et la Ram afin qu’elles puissent appuyer les femmes productrices dans la mise en œuvre des mesures de biosécurité dans les élevages et la lutte contre Ram. Pour Bintia Stephen Tchicaya, fonctionnaire principale chargée des politiques au Bureau sous-régional de la Fao pour l’Afrique de l’Ouest, l’apport des Femmes qui s’activent dans le secteur de l’Elevage en général et des Femmes vétérinaires en particulier s’inscrit dans la dynamique de protection de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

L’organisation onusienne, dans sa contribution à la mise en œuvre du plan d’action mondial pour renforcer la Bss et la lutte contre la Ram dans le cadre de l’ appui au Sénégal à travers le projet intitulé « Soutien au programme de sécurité sanitaire mondiale (Ghsa) dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique financé par l’agence des Etats-Unis d’Amérique pour le développement international (Usaid) compte sensibiliser et former les femmes-vétérinaires dans le domaine de la Bss et la Ram.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy