De son côté, le hollandais, très philosophe s’est laché : « C’est dommage. Il faut aussi voir le positif, on a pu se battre contre les Mercedes, c’est bien de commencer comme ça. Le problème de différentiel ne s’est pas vraiment réglé au fil de la course mais on a pu finir et prendre de bons points ».

« Cela fait un moment qu’on ne voyait pas de fans dans les tribunes donc ça fait plaisir. Cela a été une course tellement difficile, on savait que ce serait compliqué en s’arrêtant tôt mais il fallait le faire face à Max. J’ai souffert dans le dernier relais pour trouver l’équilibre entre attaquer et ne pas trop forcer, confie Hamilton après l’arrivée. Je suis vraiment excité (de ce combat avec Red Bull ndlr). Max fait très bien les choses en ce moment, à nous de répondre au challenge et c’est ce que j’aime. C’est un très bon début pour nous. », a réagi Hamilton après son triomphe.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy