Les Foutanké sont sortis en masse de Ranérou, en passant Kanel, Ourossogui pourdérouler tapis à Sonko et sa délégation. Les jeunes au premier plan très déterminés à démontrer à la face du monde que Fouta n’appartient pas à personne, ont à l’image des régions où est passé Yewwi Askan wi, se sont organisés à prendre en charge la sécurité de PROS. Même si des nervis identifiés par Yewwi Askan wi comme ceux de Maître Moussa Bocar Thiam, ont essayé d’attaquer le cortège à Ourossogui, force est de constater que cela n’a donné l’effet escompté. Car Sonko et sa caravane ont bien poursuivi leur pérégrination dans le Fouta. Un échec cuisant que celui qui a toujours réussi avec ses menaces à intimider ou à dissuader l’opposition à se faire attendre au Fouta. Farba Ngom est en déclin. Fouta, jadis leur« titre foncier », n’en est plus. La déferlante Yewwi Askan wi vient à quelques jours du crucial scrutin du 31 juillet de lancer un signal fort à tout le Fouta. L’argent force de frappe de Farba Ngom n’a pas cette fois ci pris le dessus les vrais enjeux de l’heure. Les populations de Fouba longtemps accusés à tord ou à raison d’être la chasse gardée de Macky Sall, Farba Ngom et autres responsables de l’Apr, viennent de donner une leçon de démocratie à tout le monde. Tête de liste départementale de Benno, le maire de Agnam, Farba Ngom n’a pas été dans cette position de faiblesse dans son propre fief politique.

C’est inédit sous l’avènement en politique du richissime politicien, griot, Farba Ngom qu’un leader de l’opposition soit accueilli à Fouta, attitré « Titre foncier » de Macky Sall. La coalition Yewwi Askan wi à sa tête le phénoménal Ousmane Sonko a quand-même réussi à réduire Farba Ngom qui a brandi haut et fort des menaces à sa plus simple « expression ». Alors que des observateurs craignaient à la suite des graves menaces du député Farba Ngom, des représailles contre Sonko, la réalité sur le terrain et le rapport de force de Yewwi Askan wi de démystifier le mythe de Fouba. Farba Ngom qui avec tous ses nervis mobilisés pour attaquer le cortège de Ousmane Sonko et Yewwi Askan wi, a été humilié chez lui.

