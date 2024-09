Fortes pluies : Cheikh Tidiane Dieye déploie des ressources d’urgence

XALIMANEWS-Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, a pris des mesures face aux fortes pluies qui ont frappé plusieurs régions du Sénégal, entraînant des inondations dans certains quartiers de Dakar. Dans un message sur sa page Facebook, il a déclaré que des équipes opérationnelles sont mobilisées aux côtés des sapeurs-pompiers pour aider les populations affectées.

Il a également mis en garde contre la persistance des intempéries dans les heures à venir, tout en annonçant une visite dans les quartiers de Dakar pour évaluer la situation et renforcer les dispositifs de réponse. Pour répondre aux besoins des zones sinistrées, le ministre a prévu la distribution de motopompes afin de faciliter l’évacuation des eaux et d’accélérer le nettoyage des maisons et des quartiers touchés.

Cheikh Tidiane Dieye a exprimé sa solidarité envers les populations touchées et a assuré que son ministère est engagé à surmonter cette situation difficile.