XALIMANEWS-Sept (7) opérations de maintien de la paix qui totalisent plus de 75.000 soldats ont été déployées en Afrique. La révélation a été faite par le président de la République, Macky Sall, en marge de l’ouverture de la 7e édition du Forum de la paix à Dakar ce lundi. Malgré ce nombre important, les défis sécuritaires persistent. D’où, l’intérêt pour le chef de l’Etat sénégalais, de « s’interroger sur la doctrine des opérations de paix en Afrique ».

« Nous devons également interroger la doctrine des opérations de paix en Afrique. Elles sont 7 aujourd’hui sur le continent dont 6 déployées par les Nations-Unies et une par l’Union africaine en Somalie qui compte à elle seule plus de 21.000 soldats », a déclaré Macky Sall.

Le président sénégalais d’informer que « Les 7 opérations de maintien de la paix totalisent plus de 75.000 soldats. Certes, des succès ont pu être enregistrés çà et là, mais les défis sécuritaires persistent. D’où la problématique récurrente des mandats et des règles d’engagement des opérations y compris dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité de sa force d’attente ».

Face à l’insécurité permanente, M. Sall a demandé de « reposer la question doctrinale des opérations de paix au plan régional, à l’Union africaine et au Conseil de sécurité».

La 7e édition du Forum de Dakar portant sur le thème « Les enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post COVID-19 », s’est officiellement ouverte ce lundi au Centre international Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio. Dans son discours d’ouverture, Macky Sall a listé les questions importantes qui seront discutées durant ces deux (2) jours de réflexion et qui permettront « de diagnostiquer la situation en Afrique afin de contribuer à la recherche de solutions aux maux qui l’affectent ». Il a également soutenu que « la paix et la sécurité en Afrique sont parties intégrantes de la paix et de la sécurité du monde ».

D’emblée le chef de l’Etat a souligné l’importance du thème retenu cette année. Selon lui, « Le sujet dénote plutôt un pari optimiste sur le futur ». Car, il est d’avis que si la situation s’améliore par endroit, « l’apparition d’un nouveau variant dans plusieurs pays rappelle que nous sommes tous exposés au virus et pas encore à l’ère post-Covid ».

Aussi, a-t-il poursuivi, « le thème nous engage aussi à être résiliant, déterminé et combatif. Il le faut face aux effets néfastes d’une double crise sanitaire et économique à laquelle s’ajoute pour l’Afrique, la vulnérabilité particulière au changement climatique, l’intensification des attaques terroristes, et la recrudescence des coups d’Etat ».

Il a estimé que « l’urgence est là, dans ces pays déstabilisés en partie occupés et menacés dans leur existence. Ces vies perdues, ces personnes déplacées ou refugiées, ces familles endeuillées, ces écoles fermées et ces économiques fortement perturbées ».

Le Président Sall a rappelé que ce forum de Dakar est organisé depuis 2014, pour « diagnostiquer la situation en Afrique afin de contribuer à la recherche de solutions aux maux qui l’affectent ». D’où la participation des dirigeants, chefs d’Etat, hauts responsables, ministres, experts civils et militaires, hauts responsables des organisations internationales et associés ( pays et institutions partenaires ), dans un esprit de solidarité et de sécurité collective.

Donc, a avancé Macky Sall, « Responsabilité nationale, solidarité internationale, et sécurité collective ». En autres termes, a-t-il conclu, « cela veut dire que la paix et la sécurité en Afrique sont parties intégrantes de la paix et de la sécurité du monde, parce que nous partageons des vulnérabilités communes, je pense aux périls sécuritaires, environnementaux, sanitaires et crimes organisés à la migration, au cybercriminalité ».

Par conséquent, a lancé le chef de l’Etat, « Nous devons continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le contient et d’évaluer l’efficacité de riposte national, des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifique des différends ».