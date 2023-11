‘’En plus du coût matériel et humain, les conflits armés plombent totalement les efforts sur la voie du développement économique et social’’, du continent, a-t-il déclaré à l’ouverture de la Neuvième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy