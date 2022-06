Sur la base de cette nouvelle orientation de la politique économique turque et dans une volonté d’asseoir un partenariat gagnant-gagnant, il est prévu une rencontre sur le développement territorial et la mobilisation des ressources du 21 au 28 août 2022 à Istanbul». Ce sera aussi l’occasion, d’après Mactar Cissé, Directeur général de CimAfrique, pour faire la promotion du made in Sénégal. Car, soutient-il, «nous avons beaucoup d’arachide, de sel, de fonio, d’anacarde, ainsi que des produits halieutiques. Et la demande d’importation de ces produits à Istanbul est très forte».

Le Forum de Turquie sur le développement territorial et la mobilisation des ­ressources est prévu du 21 au 28 août 2022 à Istanbul. En prélude à cette ­rencontre, le consortium CimAfrique/Afrik Cosmos et leurs partenaires ont organisé hier un pré-forum à Dakar. Cela, afin de former les futurs participants, notamment les collectivités territoriales pour qu’elles puissent profiter ­entièrement des opportunités qui s’offrent à elles. Mais aussi que ces futurs participants comprennent les enjeux liés à l’organisation du Forum de Turquie et qu’ils soient dotés d’outils liés à la ­mobilisation des ressources, à la matérialisation du ­partenariat commercial, à la coopération décentralisée, entre autres.

