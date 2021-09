La maire de Dakar, Soham El Wardini, a appelé à une mobilisation des collectivités territoriales lors du 9ème forum mondiale de l’eau, Dakar 2022″, prévu du 21 au 26 mars 2022 au Sénégal. Cet évènement sera une « opportunité unique pour notre pays sur les questions liées à l’eau et à l’assainissement pour des réponses innovantes à ce secteur, a-t-elle notamment déclaré lors d’une signature d’un protocole de collaboration entre la ville de Dakar et le et le secrétariat exécutive du 9ème forum mondial de l’Eau. Cet protocole est un engagement manifesté de la ville de depuis le 8ème forum de l’Eau à Brasilia ( Brésil) et dans toutes les grandes étapes de préparation de « Dakar 2022, a assuré Mme Wardini. Elle a promis qu’il sera maintenu, ajoutant que ce forum est celui est celui des solutions, et permettra de capitaliser et de valoriser toutes ces initiatives.

