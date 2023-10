A 15 heures, Sadio Mané et Al Nassr (5e, 19 pts+14) vont recevoir Damac (10e, 10 pts). Les Jaunes essaieront re remporter un 7ème succès synonyme de podium, après avoir été freinés dans leur série de 6 victoires consécutives par Al Abha la journée passée (2-2). Une victoire permettrait au duo Man-Ronaldo, de doubler Al Ittihad (3e, 20 pts). Le Sénégalais (6 buts) et le Portugais le meilleur buteur du championnat (10 buts) pourraient soigner leurs statistiques cet après-midi. Un peu plus tard, à 18 heures, Édouard Mendy et Al Ahli seront les hôtes d’Al Wehda (9e, 13 pts). Les Bleus d’Ahli Saudi après leur brillante victoire de la journée précédente en déplacement face à Al Ittihad (0-1) lorgnent aussi le podium s’ils s’imposent alors qu’au même moments Al Nassr ne gagne pas. Le portier sénégalais, crédité d’une grosse partie face à Benzema et compagnie lors de la 9ème journée essaiera de garder ses cages inviolées et enchaîner du coup un autre clean sheet. Enfin, à la même heure, Al Shabab d’Habib Diallo (11e, 9 pts) qui court derrière son troisième succès devrait battre Al Ta’ee (15e, 7 pts). L’attaquant des Lions de la Teranga est loin de la forme affichée quand il empilait les buts en Ligue 1 française. En 8 matchs de championnat saoudien, Habib Diallo n’a inscrit qu’un tout petit but. Cet après-midi, il pourrait marquer son deuxième but et lancer enfin sa saison en Saudi Pro League tout en permettant à son club de s’eloigner un peu plus de la zone dangereuse

