Neuvième allocution télévisée d’Emmanuel Macron ce mardi 9 novembre: le président a fait deux annonces sur le plan sanitaire : la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour les personnes âgées et fragiles pour continuer de bénéficier d’un passe sanitaire valide et la campagne de rappel élargie à partir de décembre au plus de 50 ans. Mais Emmanuel Macron a consacré la plus grande part des 27 minutes de son intervention à défendre son bilan et esquisser les pistes de sa future campagne.

