Cette rencontre au sommet est censée montrer que les bases d’un nouveau dialogue ont été posées depuis le coup de téléphone échangé par les deux présidents à la fin du mois de septembre pour crever l’abcès. Dans l’entourage d’Emmanuel Macron, on explique que l’enjeu est de cadrer les termes de la relation franco-américaine mais aussi euro-américaine, de les « mettre à jour ». Car Emmanuel Macron veut promouvoir la souveraineté européenne en matière de défense et démontrer qu’il n’y a pas de contradiction entre la défense européenne et l’Alliance atlantique. Une manière de redistribuer les rôles et d’être à l’initiative avant la présidence française de l’Union européenne. Pour Emmanuel Macron, le pari est d’essayer de transformer une crise en opportunité.

