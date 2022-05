Un mois après la réélection d’Emmanuel Macron, et à trois semaines des législatives, la France s’est enfin dotée ce vendredi d’un nouveau gouvernement oscillant entre renouvellement et recyclage. Parmi les surprises égrenées sur le perron de l’Élysée par le secrétaire général Alexis Kohler figurent l’attribution du portefeuille de ministre des Affaires étrangères à la diplomate Catherine Colonna ou encore l’arrivée à la Culture de Rima Abdul Malak, jusque-là conseillère d’Emmanuel Macron. Mais le centre d’attraction est l’arrivée au ministère de l’Éducation de Pap Ndiaye, âgé de 56 ans, qui dirigeait jusqu’à présent le Palais de la Porte Dorée, et donc le musée de l’Histoire de l’immigration. Cet intellectuel, spécialiste d’histoire sociale des États-Unis et des minorités, aura la charge de succéder à Jean-Michel Blanquer à la tête d’un ministère à vif, traversé par des tensions sociales.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy