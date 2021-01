Le bébé est sorti de l’hôpital le 31 décembre après avoir subi une batterie de tests. «Huit prises de sang» auraient été faites sur le nourrisson, ce qui est «compliqué pour un bébé», confie le père. Il souhaite aujourd’hui mettre en garde : «On a eu de la chance, le virus a provoqué de la fièvre mais pas de conséquences respiratoires. On le garde à la maison, on le surveille (…) Le message que je veux faire passer ? On nous a rabâché que les enfants ne risquaient rien. Et pourtant, il faut faire attention à eux autant qu’on le fait pour les adultes». Sans avoir été testée, la grande sœur du nouveau-né, âgée de 3 ans, a elle aussi été malade.

