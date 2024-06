France : Les détails de la lettre adressée au Général Kandé élevé par Macron officier dans l’ordre national de la légion d’honneur

XALIMANEWS- C’est certainement une nouvelle inattendue pour certains. Après le bruit autour de son affectation à New Delhi, le Général Souleymane Kandé fait encore parler de lui. Et cette fois, en honneur et distinction. En effet, l’ancien Chef d’état-major de l’Armée de terre sénégalaise a été promu au grade d’officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur…par Emmanuel Macron, président de la République française.

Cette distinction a été annoncée dans une lettre datée du 7 juin 2024, envoyée par le Général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre française, et rendue publique le 24 juin 2024.