France/Nécrologie : Mort de l’écrivaine Maryse Condé

XALIMANEWS-L’écrivaine Maryse Condé, s’en est allée dans la nuit du 1er au 2 avril à l’âge de 90 ans, suite à une longue maladie dégénérative héréditaire, dite la « maladie des Boucolon », comme la romancière la désignait du nom de son père, rapporte RFI ce mardi. Elle s’est révélée au grand public en 1984 avec son roman « Ségou ».

La grande dame des lettres antillaises, originaire de la Guadeloupe, née Maryse Liliane Appoline Boucolon, était auteure d’une trentaine de titres, dont des romans, des essais et des titres pour la jeunesse. Lauréate de nombreux prix littéraires, elle a obtenu en 2018 le prix Nobel alternatif de littérature pour son roman Le fabuleux et triste destin d’Ivan et Ivana (2017).

L’auteur de Ségou, épopée romanesque en deux volumes qui l’a fait connaître dans les années 1980, s’est éteinte à l’hôpital d’Apt (Vaucluse) dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 avril, comme annoncé par son mari à l’Agence France-Presse.

Selon Radio France internationale, depuis 2013, elle s’était retirée dans le sud de la France avec son mari Richard Philcox, après avoir séjourné un temps dans le Marais à Paris. Et selon toujours RFI, avec Avec Aimé Césaire et Edouard Glissant, la Guadeloupéenne Maryse Condé a longtemps incarné la puissance et la créativité de la francophonie caribéenne.