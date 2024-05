France/Nécrologie : mort du célèbre présentateur et écrivain Bernard Pivot

Le célèbre présentateur et écrivain Bernard Pivot, connu pour avoir encouragé des millions de Français à la lecture à travers son émission emblématique Apostrophes, nous a quittés ce lundi 6 mai à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne à l’âge de 89 ans, a rapporté RFI reprenant une annonce sa fille Cécile Pivot à l’Agence France-Presse.

Bernard Pivot qui était mémorable avec un livre dans une main et ses lunettes dans l’autre, a marqué les esprits en présentant l’émission « Bouillon de culture » et en initiant les « Dicos d’or » à partir de 1985, un championnat d’orthographe rapidement internationalisé. « Apostrophes », qu’il a animée pendant quinze ans, de 1975 à 1990. Il a captivé des millions de téléspectateurs et continue de susciter un vif intérêt sur internet grâce à certains extraits.

En janvier 2020, l’affaire Gabriel Matzneff a éclaté, mettant en lumière la complaisance dont il avait bénéficié malgré ses relations sexuelles avec des mineures. Cela a ravivé l’intérêt pour une émission datant de mars 1990 où l’écrivain était invité. Avec le recul de trente ans, cette séquence est choquante. Bernard Pivot a tenté de justifier : « Aujourd’hui, la morale prime sur la littérature. C’est un progrès sur le plan moral. »

