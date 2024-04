France : Stéphane Séjourné sur le Senegal, « C’est une démocratie mature, avérée, qui elle même construit des alternances en fonction de ce que veule le peuple »

XALIMANEWS-Invité de France 24 et RFI en marge de sa tournée de trois jours qui l’a mené successivement au Kenya, au Rwanda et en Côte d’Ivoire, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a évoqué l’élection de Bassirou Diomaye Faye le président nouvellement élu du Sénégal.

« Je vais dire de manière très sincère et transparente que le processus démocratique a fonctionné, qu’il y’ a des alternances comme beaucoup de pays. On peut aimer plus ou moins les orientations politiques mais il faut qu’on puisse collectivement se satisfaire que les institutions sénégalaises ont été fortes, que l’alternance est venue par les gens et que l’élection a été totalement transparente ». A d’abord témoigné Stéphane Séjourné. Le politique français de poursuivre, « c’est la force du Sénégal qui permet ça ». Le ministre des Affaires étrangères de la France de magnifier le modèle démocratique sénégalais. « C’est une démocratie mature, avérée, qui elle même construit des alternances en fonction de ce que veule le peuple. C’est ce qu’on appelle une démocratie qui vit et qui permet justement ça. C’est aussi un message qui est envoyé à un certain nombre de régimes qui pensent que les idées ne peuvent advenir que par la force, par des régimes militaires ». Sur les relations de la France avec le Sénégal du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, qui promet un changement systemique