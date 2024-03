France : Un Sénégalais tué chez lui par la police alors qu’il a piqué une crise

XALIMANEWS-Dans la nuit de mardi à mercredi, des policiers sont intervenus dans un immeuble du Blanc-Riez pour tapage nocturne. Devant les menaces de l’auteur, un policier a fait usage de son arme à feu, nous apprend Pulse qui cite l’AFP.

Un peu après minuit, ce mercredi, un habitant d’un immeuble de la résidence du Parc, dans le quartier du Blanc-Riez, a appelé la police pour du tapage nocturne venant d’un appartement du collectif. Ce logement était en colocation, occupé par trois jeunes originaires d’Afrique centrale, dont deux étudiants, et Samba, un jeune travailleur arrivé en France, du Sénégal, il y a un an. Samba venait de perdre son emploi et, à cause de cet événement « avait pété un plomb » nous a expliqué un proche du propriétaire du logement. L’AFP cite une source policière selon laquelle, il souffrait « visiblement d’importants troubles psychiatriques ».

Quand la police arrive au pied de l’immeuble, aucun des colocataires n’ouvre. Selon le parent du propriétaire, les deux autres colocataires ont visiblement eu peur du comportement de Samba et se sont d’abord enfermés dans leurs chambres. Puis, un des jeunes a décidé de jeter les clés de l’appartement aux policiers par le balcon. Un autre se serait ensuite enfui en descendant les six étages par les balcons.

Un homme «menaçant»

Les forces de l’ordre, renforcées d’une équipe de la Brigade anticriminalité, sont entrées dans l’appartement et ont découvert, selon l’AFP, « un homme en crise, un couteau de boucher à la main ». Selon la même source policière, l’homme est resté « menaçant » malgré l’usage du taser, et les policiers ont fait usage de leurs armes, le tuant. « Il continuait d’avancer sur les policiers dans l’appartement », a ajouté une source proche du dossier, qui indique que deux policiers ont tiré pour un total de cinq tirs, dont trois ont atteint l’homme.

Mercredi matin, les portes de deux chambres étaient enfoncées et les sols du couloir et d’une chambre étaient constellés de sang, a constaté un journaliste de l’AFPTV. Mais selon, le parent du propriétaire, le corps de Samba a été retrouvé dans la chambre d’un colocataire.

La police judiciaire et l’IGPN (la police des polices) ont été saisis. Le parquet judiciaire de Lille n’a pas souhaité communiquer pour l’instant.