Les mouvements FRAPP et Y en a marre comptent organiser un rassemblement le vendredi 17 décembre 2021 de 15H à 19H au Rond-point Vieux Sing Faye, sur les Allées du Centenaire. Les deux (2) mouvements ont cet effet informé hier lundi 13 décembre le préfet du département de Dakar. Les deux (2) mouvements FRAPP et Y en a marre, organisent ce Rassemblement du Peuple sur toute l’étendue du territoire pour dénoncer l’instrumentalisation de la justice sénégalaise. Non sans exiger la libération de Kilifeu toujours maintenu dans les liens de la détention. Pour rappel ces activistes avaient décidé de surseoir à leur marche du vendredi 10 décembre, après l’interdiction du Préfet et à la suite d’une médiation initiée par la plateforme Jammi Rewmi Rewmi, a rapporté senegal7.

