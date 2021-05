J’ai eu cet après-midi, lundi 24 mai 2021, un long entretien téléphonique avec le Secrétaire général national adjoint du PDS, mon frère Karim Wade. Nos échanges étaient empreints d’une belle fraternité et d’une grande cordialité. Nous avons beaucoup échangé sur la sacralite et la solidité de ce qui nous unit profondément : le Wadisme. En dépit du long silence, notre fraternité reste préservée. Nous avons décidé de garder le contact, d’approfondir nos discussions et nos convergences de vues sur la gestion de l’œuvre et de la vision de notre père spirituel, le Président Abdoulaye WADE, sur l’état de la nation sénégalaise et les défis africains qui interpellent notre génération. Nous avons retenu de préserver notre fraternité en la protégeant contre l’action de tout esprit malveillant en se parlant régulièrement.

