ADVERTISEMENT

La FGTS (Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal) face au réchauffement du front social était en conférence de presse ce matin pour parler des perturbations notées ces derniers jours dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la situation précaire des agents de sécurité et de proximité (ASP)

Sur ce, le Secrétaire Général de la FGTS/A Cheikh Alassane Sene se dit inquiet du sort de ces derniers et affirme que toutes les parties prenantes (Gouvernement ,syndicats , Haut Conseil du dialogue social ,Société civile, Association Parents D’élèves) doivent impérativement mutualiser leurs efforts pour un lendemain meilleur de tous les travailleurs et pour la stabilité économique du pays. De ce fait la FGTS exige à l’Etat du Sénégal concernant l’éducation de faire des propositions objectives et des projections dans l’avenir pour sauver l’école sénégalaise des grèves cycliques et répétitives. La coalition recommande aussi au gouvernement de s’asseoir avec les syndicats ASAS AND GUEUSSEUM pour finaliser le protocole d’accord.

Par ailleurs, la FGTS déclare se joindre à la lutte des ASP et demande leur intégration à la fonction publique Et pour conclure Le secrétaire général se réjouit de la baisse des prix des denrées de première nécessité mais que ça soit appliquée et de manière conséquente et immédiate.