XALIMANEWS -Les deux membres de l’Administration pénitentiaire, l’inspecteur Idrissa Sow, directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques, et l’adjudant Issa Ndione, ont été appréhendés dans le cadre de l’enquête sur la fuite de la lettre du directeur de l’Administration pénitentiaire, rapportant l’état de santé d’Ousmane Sonko au ministre de la Justice. Libération rapporte qu’ils seront présentés au parquet ce mercredi. Leur arrestation a eu lieu lundi, et ils font face à des accusations de violation du secret professionnel, de détournement de données personnelles et d’actes compromettant la sécurité publique.

