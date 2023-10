En effet, la defense d’Ousmane Sonko constate « que le Procureur de la République s’est illustré par son indifférence lorsque les données personnelles du même Ousmane SONKO, les photos et vidéos de son enlèvement, les images de ses effets personnels, avaient été largement publiées et partagées à son insu dans des sites internet qui lui sont manifestement hostiles, le 29 mai 2023. On l’a vu ainsi photographié et filmé, alors qu’il était entre les mains des gendarmes. »

