Enterré dans la sobriété, sans faste autre que religieux, sans foule mais avec une fervente admiration nationale, à Touba la Sainte, Professeur Me Alioune Badara Cissé nous a délivré sa dernière leçon : Pour mourir honorable, vivons honnête!



Prions pour lui mais aussi pour que tout homme et femme sénégalais.e apprenne de lui que rien ne sert de se déchausser de sa dignité pour des positions aussi éphémères que celles de cette vie ici-bas.

Prions pour que la mort de notre cher Me Alioune Badara Cissé serve à redresser le parcours de tous mais surtout de ceux.elles dont le mauvais rôle est de séparer des personnes en amitié.



Prions pour que ses leçons d’éthique irriguent nos pensées et actions!

Prions pour que la mort de notre ABC serve de leçon, à nous tous, et, nous permette de nous repentir et de garder nos principes en ligne de mire toute notre vie.

Prions pour que les gladiateurs de la division sociale, dont le rôle est de profiter de leurs positions pour séparer des amis, cessent leurs agissements au profit du bon sens et dans l’intérêt de notre Nation.

J’étais très ému hier de voir notre sœur, sa veuve Néné Ndaw à coté de ses enfants, à la maison, lors des funérailles, dans toute leur dignité et, entouré.es des leurs, serein.es, lucides et humbles. La présence de son marabout venu de Touba et l’élogieux témoignage de Seriñ Mountakha Bachir Mbacké, Khalif Général des Mourides, relayé, en présence de l’ami intime et fidèle de ABC, mon cousin Bassirou Gaye « Bibi », ont fini de me convaincre que ABC était une chance pour ce pays.



J’ai mieux compris hier les propos de Cheikh Abdou Khadre MBACKÉ ( RTA) qui, à un talibé lui demandant conseil pour mener une vie honnête et utile, disait : « Tegal sa bët ci dee ! » ( Vois ta mort chaque instant !).

Pensons au jour où nous devrons aller présenter nos condoléances chez nos voisins et que l’on puisse relever la tête « siggi » quand on nous dira en public « Siggil ndigaale » ( relève la tête, la mort est partagée ( ndigaale)! Dara jarut ñaawoo! De la bienséance en tout il nous faut ! Nay rafet !



Paix à son âme.

Dr Massamba Guèye LBA