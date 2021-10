Les premières interventions du programme commenceront dans la région malienne de Gao avant la fin de l’année. Le Mali fait partie des pays les plus affecté par la pauvreté née de la crise sécuritaire qui sévit dans le Sahel depuis 2012. « C’est la zone, aujourd’hui, où on a le plus de vulnérabilité, où les populations sont vraiment dans le besoin, dans le dénuement total, avec des personnes déplacées, où les besoins sociaux sont énormes. Donc ce programme que nous avons lancé vise à doter ces populations de centres de santé, d’écoles et le plus important : de points d’eau », détaille Mikailou Sidibé, le chef du département infrastructures du G5 sahel.

