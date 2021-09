Vous nous avez affirmé que le premier vol « commercial » du pavillon national sénégalais, était plein à 100%…. »

Quelle surprise que de constater que le vol au ~ 1/3 était alloué à vos invités et qui de surcroît ont bénéficié de trois nuitées dans des hôtels durant leurs séjours au pays de l’oncle Sam, tout frais payés.

Dans cette situation de crise, dont la dialectique de mise est au départ résilience et ensuite pérennité, est-ce ainsi que vous user des 45 milliards octroyés par l’Etat sur les 77 milliards dévolus à la résilience du secteur du Tourisme et du Transport Aérien ?

Il n’est pas choquant de voir des tik tokeurs, instagrameurs sinon acteurs promouvoir cette desserte dans les rues de New York, mais peuvent-ils être des ambassadeurs de la marque Air Sénégal ?

Voir cette photo de citoyens sénégalais sur l’une des avenues emblématiques de New York est une fierté, mais que peut y gagner notre compagnie ? Sur cette photo, y voyez-vous apparaître ne serait-ce une référence qui promeut la marque et l’esprit Teranga ? Nous vous aurions conseillé d’envoyer certains de vos salariés à la place de ce joli beau monde, tout mignon, et profiter de l’occasion pour faire des shooting photos dans leurs belles tenues de navigant sur les places, les lieux, les monuments, les plus emblématiques de New York et Washington. Sans oublier au préalable, le Monument de la Renaissance à Ouakam, et certains sites emblématique à Gorée, patrimoine mondiale.

Quels sont les raisons qui poussent la compagnie à vouloir communiquer sur la présence de ses « influenceurs » qu’aux travers de statuts éphémères sur vos pages dans les réseaux sociaux ?

Nous mesurons encore plus la volonté de votre ministre de tutelle d’inciter à l’achat de billet en lieu et place de profiter de l’événement pour jouir des deniers qui auraient était plus utiles demain, car Covid est toujours d’actualité.

Connaissez-vous vraiment votre cible ? C’est la question que nous nous posons…. Sans la diaspora ouest-africaine, ce service ne fera pas long feu. Sans la mise en place d’une stratégie pour développer le tourisme mémoriel, booster l’adhésion avec les partenaires commerciaux, chouchouter les clients àhauts revenus… vous serez au minima dans les mois à venir à 30 ou 40 % de coef de remplissage et fin de parcours.

Pour vos tik-tokeur et instagrameurs, j’ose espérer qu’à leur descente d’avion, vous leurs poserez des quizz sur la compagnie. Au final se sont les grands gagnants, car profitant de cette belle opportunité, ils ont pu accroître leur notoriété au détriment de la Marque Air Sénégal.

Que gagne la compagnie en couverture et audience pour autant d’investissements centrés sur le #buzz ? : une hausse de 1500 membres pour votre communauté Facebook, des centaines sur Instagram ? Quel gâchis ! Lorsque des milliers d’emplois sont perdus et surtout l’arrivée d’une période aussi indécise que celle de 2020.

Au final, Air Sénégal, n’est pas une compagnie aérienne privée mais publique avec 17 millions d’actionnaires, faites en bon usage dans sa gestion.

