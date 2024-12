Gabon : le couvre-feu, installé depuis le coup d’État d’août 2023, levé « jusqu’à nouvel ordre »

XALIMANEWS-Un an et demi après son instauration, le Gabon a décidé de lever son couvre-feu « jusqu’à nouvel ordre ». Cette annonce a été faite par le général Félicien Koyi, directeur de cabinet de la ministre de la Défense, sur les ondes de la chaîne Gabon 24.

Selon RFI, la mesure, en vigueur depuis août 2023, bien qu’assouplie à plusieurs reprises, la mesure, était de plus en plus contestée dans le pays. Tandis que certains Gabonais estimaient qu’elle n’avait plus de raison d’être, d’autres dénonçaient les mauvais traitements infligés aux personnes interpellées aux différents points de contrôle.

Le général Félicien Koyi, directeur de cabinet de la ministre de la Défense du Gabon, a annoncé la nouvelle en ces termes, avant de reconnaître, sous-entendu, l’ampleur de la mesure pour certains. »

« Le président de la transition veut offrir l’opportunité à l’ensemble de ses concitoyens de célébrer les fêtes de fin d’année dans la quiétude, la cohésion et la communion. » « Cette mesure marque également le souci constant du chef de l’État d’accompagner les opérateurs économiques de tous les secteurs », a-t-il ajouté.

Leonel Engonga, président de l’association SOS Prisonniers Gabon, exprime son soulagement face à la fin d’une mesure d’exception critiquée. Il rappelle que de nombreux Gabonais gagnent leur vie la nuit et que cette mesure, prise pour des raisons de sécurité, avait des conséquences sur leur quotidien. Avec le temps, elle devenait de plus en plus contraignante, provoquant l’exaspération des habitants, qui peinaient à respecter les horaires imposés.